En operativo interinstitucional detienen a masculino con más de 80 kilogramos de presuntos narcóticos en Ciudad Hidalgo

En operativo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Fronteriza, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, Guardia Nacional (GN), Marina Armada de México y Ejército Mexicano, detuvieron a un masculino por los probables delitos de homicidio en grado de tentativa, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y contra la salud, en el municipio de Ciudad Hidalgo.

Ante una denuncia anónima por disparos de arma de fuego en un domicilio sobre la calle 3ª poniente entre 10ª y 11ª norte en el barrio Nuevo del municipio de Ciudad Hidalgo, elementos de la fuerza interinstitucional, acudieron al lugar, donde sufrieron una agresión a balazos, impactando un disparo en un elemento de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM), quien no sufrió lesión por el chaleco balístico.

La rápido acción permitió el desarme y detención de Diego “N” de nacionalidad salvadoreña, a quien le aseguraron un arma de fuego calibre 9 milímetros con 10 cartuchos útiles, mientras en el domicilio, se encontraron 82 paquetes de hierba verde con las características de la marihuana con un peso aproximado de 1 kilogramo cada uno, una bolsa con la presunta droga conocida como cristal conteniendo un peso cercano al kilogramo.

Ante el hallazgo, el detenido y los objetos como comprobación de los ilícitos, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica y dar inicio a las investigaciones por los delitos que le resulten.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de realizar acciones preventivas y disuasivas para combatir de manera frontal a la delincuencia en el estado de Chiapas.