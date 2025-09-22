Hallan cuerpo dentro de una bolsa en el Libramiento Sur de Tapachula

Tapachula, Chiapas; 22 de septiembre de 2025.– Durante las primeras horas de este lunes, alrededor de las 5:40 de la mañana, fue localizado el cuerpo sin vida de una persona dentro de una bolsa en el Libramiento Sur de Tapachula, en las cercanías de la zona conocida como “La Gravera”.

El hallazgo fue reportado por automovilistas y vecinos que transitaban por la vialidad, una de las más concurridas de la ciudad. Tras la llamada al 911, al lugar acudieron elementos de la Cruz Roja, policías municipales, policías estatales y personal de servicios periciales, quienes confirmaron la presencia del cadáver.

La zona fue acordonada para permitir las diligencias correspondientes y, posteriormente, peritos realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas exactas de su muerte.

El hecho generó expectación entre los habitantes y transportistas que circulaban por la zona, ya que el hallazgo interrumpió la rutina de la mañana y puso de manifiesto la gravedad de la situación. Hasta el momento, la identidad de la víctima permanece desconocida, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer este caso.

El orbe / Carlos Montes