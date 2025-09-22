lunes, septiembre 22, 2025
spot_img
InicioAl InstanteHallan cuerpo dentro de una bolsa en el Libramiento Sur de Tapachula
Al InstanteRojas

Hallan cuerpo dentro de una bolsa en el Libramiento Sur de Tapachula

0
5

Tapachula, Chiapas; 22 de septiembre de 2025.– Durante las primeras horas de este lunes, alrededor de las 5:40 de la mañana, fue localizado el cuerpo sin vida de una persona dentro de una bolsa en el Libramiento Sur de Tapachula, en las cercanías de la zona conocida como “La Gravera”.

El hallazgo fue reportado por automovilistas y vecinos que transitaban por la vialidad, una de las más concurridas de la ciudad. Tras la llamada al 911, al lugar acudieron elementos de la Cruz Roja, policías municipales, policías estatales y personal de servicios periciales, quienes confirmaron la presencia del cadáver.

La zona fue acordonada para permitir las diligencias correspondientes y, posteriormente, peritos realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas exactas de su muerte.

El hecho generó expectación entre los habitantes y transportistas que circulaban por la zona, ya que el hallazgo interrumpió la rutina de la mañana y puso de manifiesto la gravedad de la situación. Hasta el momento, la identidad de la víctima permanece desconocida, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer este caso.
El orbe / Carlos Montes

Artículo anterior
En operativo interinstitucional detienen a masculino con más de 80 kilogramos de presuntos narcóticos en Ciudad Hidalgo
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

En operativo interinstitucional detienen a masculino con más de 80 kilogramos de presuntos narcóticos en Ciudad Hidalgo

Al Instante staff - 0
En operativo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Fronteriza,...
Leer más

«Se los dije»: Presidenta Claudia Sheinbaum Celebra Expectativa de Crecimiento Prevista por el FMI

Al Instante staff - 0
“SE LOS DIJE”: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM CELEBRA EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO PREVISTA POR EL FMI La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el aumento en la expectativa...
Leer más

Conferencia de prensa en vivo. Lunes 22 de septiembre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV