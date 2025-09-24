jueves, septiembre 25, 2025
spot_img
InicioAl InstanteChoque en Tapachula deja más de 80 mil pesos en daños materiales
Al InstanteRojas

Choque en Tapachula deja más de 80 mil pesos en daños materiales

0
15

Tapachula, Chiapas; 24 de septiembre de 2025. – Alrededor de las 11:30 horas de este miércoles se registró un accidente vial en la 9ª Avenida Norte y 19ª Calle Oriente de Tapachula, que dejó como saldo únicamente daños materiales, estimados en más de 80 mil pesos.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta Chevrolet S-10, color rojo y con placas de Chiapas, circulaba de sur a norte sobre la 9ª Norte, cuando presuntamente un vehículo se le atravesó. Esto provocó que perdiera el control y se impactara contra un automóvil Hyundai, color gris, que estaba estacionado.

Elementos de la Policía Vial Preventiva acudieron al lugar para tomar conocimiento y realizar las diligencias correspondientes. No se reportaron personas lesionadas.

Ambos vehículos contaban con seguro vigente, por lo que los conductores buscaban llegar a un acuerdo en el sitio. En caso de no lograrlo, las unidades serían remitidas a las autoridades ministeriales para deslindar responsabilidades. El orbe / Carlos Montes

Artículo anterior
En Tapachula, se fortalecen las capacitaciones a los bomberos: Yamil Melgar
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

En Tapachula, se fortalecen las capacitaciones a los bomberos: Yamil Melgar

Al Instante staff - 0
Con la firme convicción de fortalecer las capacidades institucionales para enfrentar situaciones de emergencia, el presidente municipal, Yamil Melgar, asistió al arranque de la...
Leer más

Juan Carlos Moreno Guillén atestigua acciones que fortalecen la seguridad y el bienestar en Ángel Albino Corzo

Al Instante staff - 0
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, en Jaltenango cabecera municipal de Ángel Albino Corzo, participó y atestiguó junto...
Leer más

Con el Buzón Digital Cero Corrupción, brindamos atención oportuna a quejas y denuncias ciudadanas.

Al Instante staff - 0
#PrimerInformeDeGobiernoYamilMelgar
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV