Choque en Tapachula deja más de 80 mil pesos en daños materiales

Tapachula, Chiapas; 24 de septiembre de 2025. – Alrededor de las 11:30 horas de este miércoles se registró un accidente vial en la 9ª Avenida Norte y 19ª Calle Oriente de Tapachula, que dejó como saldo únicamente daños materiales, estimados en más de 80 mil pesos.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta Chevrolet S-10, color rojo y con placas de Chiapas, circulaba de sur a norte sobre la 9ª Norte, cuando presuntamente un vehículo se le atravesó. Esto provocó que perdiera el control y se impactara contra un automóvil Hyundai, color gris, que estaba estacionado.

Elementos de la Policía Vial Preventiva acudieron al lugar para tomar conocimiento y realizar las diligencias correspondientes. No se reportaron personas lesionadas.

Ambos vehículos contaban con seguro vigente, por lo que los conductores buscaban llegar a un acuerdo en el sitio. En caso de no lograrlo, las unidades serían remitidas a las autoridades ministeriales para deslindar responsabilidades. El orbe / Carlos Montes