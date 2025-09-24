jueves, septiembre 25, 2025
spot_img
InicioAl InstanteEn Tapachula, se fortalecen las capacitaciones a los bomberos: Yamil Melgar
Al Instante

En Tapachula, se fortalecen las capacitaciones a los bomberos: Yamil Melgar

0
23

Con la firme convicción de fortalecer las capacidades institucionales para enfrentar situaciones de emergencia, el presidente municipal, Yamil Melgar, asistió al arranque de la Jornada de Capacitación “Fortalecimiento a Bomberos de la Región Soconusco 2025”, desarrollada en el marco de la Semana Nacional de Protección Civil.

Junto al secretario de Protección Civil del Gobierno de Chiapas, Mauricio Cordero, el edil Yamil Melgar resaltó que su administración fortalece los esquemas de capacitación, con el propósito de afrontar de mejor manera las emergencias y garantizar una respuesta más eficaz y oportuna.

El edil resaltó que la experiencia de los especialistas de Baja California que se encuentran en nuestro municipio, contribuirá a mejorar los esquemas preventivos para fortalecer la preparación del personal, optimizar los protocolos de atención a emergencias y garantizar una respuesta más rápida y eficaz.

Ante integrantes del Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas, Bomberos de Protección Civil de Baja California y del Estado de Chiapas, Yamil Melgar subrayó que estas acciones mejoran la cultura de prevención que protege la vida, el patrimonio y la seguridad de la población civil.

En este sentido, recordó que la región del Soconusco es de alta vulnerabilidad ante fenómenos naturales, por ello, en seguimiento a las políticas públicas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, se fortalecen los esquemas preventivos.

Finalmente el secretario de Protección Civil Municipal, Luis Demetrio Martínez López, resaltó que estas acciones fortalecen a los bomberos de la región en temas como el Sistema de Comando de Incidentes (SCI), que es un modelo de gestión estandarizado para la coordinación, comando y control de situaciones de emergencia.

En Tapachula, se fortalecen las capacitaciones a los bomberos: Yamil Melgar
Artículo anterior
Juan Carlos Moreno Guillén atestigua acciones que fortalecen la seguridad y el bienestar en Ángel Albino Corzo
Artículo siguiente
Choque en Tapachula deja más de 80 mil pesos en daños materiales
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Choque en Tapachula deja más de 80 mil pesos en daños materiales

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas; 24 de septiembre de 2025. – Alrededor de las 11:30 horas de este miércoles se registró un accidente vial en la 9ª...
Leer más

Juan Carlos Moreno Guillén atestigua acciones que fortalecen la seguridad y el bienestar en Ángel Albino Corzo

Al Instante staff - 0
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, en Jaltenango cabecera municipal de Ángel Albino Corzo, participó y atestiguó junto...
Leer más

Con el Buzón Digital Cero Corrupción, brindamos atención oportuna a quejas y denuncias ciudadanas.

Al Instante staff - 0
#PrimerInformeDeGobiernoYamilMelgar
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV