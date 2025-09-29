lunes, septiembre 29, 2025
Poder Judicial impone dos sentencias condenatorias por el delito de Pederastia Agravada

– 20 y 15 años de prisión para Oel “N” y Ángel “N”, respectivamente, por su responsabilidad penal en los hechos ocurridos en Villacorzo y Reforma.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, con el firme compromiso en el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a través de dos Tribunales de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria a Oel “N” y a Ángel “N” por el delito de Pederastia Agravada, cometido en hechos y lugares diferentes.

En la primera determinación, el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Villaflores le impuso a Oel “N” una pena de 20 años de prisión y el pago de la reparación del daño, por el delito cometido en agravio de una niña con identidad reservada en Villacorzo.

En una segunda resolución, tras los hechos ocurridos en Reforma, el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Pichucalco, por el agravio a una adolescente con identidad reservada, condenó a Ángel “N” a 15 años de prisión y el pago de la reparación del daño.

Estas determinaciones se dictaron, luego de acreditar la responsabilidad penal de los sentenciados, una vez que se realizara el desahogo probatorio en audiencias orales.

Con estas resoluciones, el Poder Judicial del Estado, que preside Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso con una justicia más humanista, con sentencias que no permitan la impunidad en los delitos que laceren la integridad y el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes.

