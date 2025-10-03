En operativo de seguridad detienen a masculino con vehículo con reporte de robo en Arriaga

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva y la Guardia Estatal de Caminos, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino con vehículo con reporte de robo en el municipio de Arriaga.

Con el fin de hacer cumplir la ley y garantizar el Estado de Derecho de la ciudadanía chiapaneca, guardias estatales, sobre el tramo carretero Arriaga – Tapanatepec, detuvieron a Julio “N”, quien conducía un vehículo marca Chevrolet tipo Chevy color negro con placas de circulación del estado de Chiapas, que cuenta con reporte de robo vigente, como resultado de la consulta en el Registro Público Vehicular (REPUVE).

Por estos hechos, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para su investigación y determinación de su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de continuar realizando los operativos interinstitucionales para el combate al robo de vehículos en el estado de Chiapas.