sábado, octubre 4, 2025
spot_img
InicioAl InstanteRestaurar vínculos familiares, una política de conciliación para fortalecer una cultura de...
Al Instante

Restaurar vínculos familiares, una política de conciliación para fortalecer una cultura de paz

0
32

* Clausura Poder Judicial programa estatal de educación parental.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas realizó la clausura del Programa Estatal Parental para la Paz Familiar y Social: “Restaurando Vínculos”, una iniciativa que impulsa el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén para fortalecer las habilidades parentales de madres, padres y personas cuidadoras, involucradas en juicios de divorcio, guarda, custodia y derecho de visita y convivencia.

En este acto, el magistrado presidente Moreno Guillén destacó el trabajo y el esfuerzo de las y los magistrados, jueces y psicólogos, quienes, junto a las madres y padres, participaron con responsabilidad en este programa, en el que se prioriza el enfoque humano y la perspectiva de la infancia.

Asimismo, celebró que fueron casos y asuntos de todo el estado que se seleccionaron para participar en esta actividad, desde una política diferente, de mediación y conciliación, para lograr obtener convenios que favorezcan a lo más importante que como sociedad tenemos, la familia.

De igual manera, Juan Carlos Moreno Guillén manifestó su deseo de que este programa de parentalidad se fortalezca y se replique, para continuar velando por el bienestar y la seguridad de niñas, niños y adolescentes. Porque cuando una familia se fortalece y las cosas mejoran en casa, mejora la sociedad.

Este evento, que contó con la asistencia de la presidenta del Voluntariado del Poder Judicial, Dalal Rabban Castell, fue la culminación de las actividades desarrolladas en siete módulos, realizados de manera simultánea en las sedes judiciales de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Comitán, Tapachula, Villaflores y Pichucalco.

A través del programa “Restaurando Vínculos”, el Poder Judicial reafirma que la justicia también significa reconciliación, diálogo, acompañamiento y segundas oportunidades, sembrando bases sólidas para una sociedad más justa, empática y en paz.

Estuvieron también presentes la coordinadora estatal del programa y consejera de la Judicatura, María de Lourdes Hernández Bonilla; las y los jueces encargados en las sedes judiciales, así como las y los psicólogos, las madres, padres y tutores que participaron en esta iniciativa.

Restaurar vínculos familiares, una política de conciliación para fortalecer una cultura de paz
Artículo anterior
En operativo de seguridad detienen a masculino con vehículo con reporte de robo en Arriaga
Artículo siguiente
FGR ejecuta orden de aprehensión en contra de socia propietaria de la guardería ABC en Sonora.
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Pernocta Caravana de Migrantes en Escuintla.

Al Instante staff - 0
Escuintla, Chiapas; a 3 de Octubre 2025.- Luego de recorrer varios kilometros desde Huixtla, la cual habia salido en la madrugada del Viernes, un...
Leer más

SE SUMA AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA A 7A. CARRERA DE LA MUJER.

Al Instante staff - 0
* Se trata de recaudar fondos para apoyar a las mujeres que padecen cáncer de mama •Se espera la amplia participación de las familias tapachultecas...
Leer más

En Palenque, autoridades detienen a presunta narcomenudista con un arma de fuego: FGE

Al Instante staff - 0
- Asegurándole narcóticos, indicios balísticos, dinero en efectivo y un vehículo La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo detuvieron en flagrancia...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV