En Palenque, autoridades detienen a presunta narcomenudista con un arma de fuego: FGE

– Asegurándole narcóticos, indicios balísticos, dinero en efectivo y un vehículo

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo detuvieron en flagrancia a Janeth “N”, como presunta responsable de los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio, y de violación a la Ley Federal de armas de fuegos y explosivos, en su modalidad de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, por hechos ocurridos en la ciudad de Palenque.

De acuerdo con los hechos, los elementos policiales se encontraban realizando patrullajes preventivos cuando fueron avisados sobre una persona que estaba vendiendo narcóticos, por lo que al presentarse en el lugar tuvieron a la vista a la indiciada, quien se encontraba a bordo de un vehículo marca Nissan, y en ese momento estaba realizando una entrega a una persona del sexo masculino.

Por lo anterior, se le realizó una revisión y se le aseguraron 22 bolsas con marihuana, 31 bolsas con cocaina, 31 bolsas con crack y una báscula gramera.

Así también, se le localizó un arma de fuego calibre G3 9×19; 03 cargadores, de los cuales uno se encontró abastecido con 14 cartuchos útiles, y dinero en efectivo.

La detenida y los aseguramientos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de continuar garantizando la seguridad y la paz del estado de Chiapas con Cero Impunidad.

