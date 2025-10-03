sábado, octubre 4, 2025
Se incendia casa en la zona baja de Huixtla.

Huixtla, Chiapas; 3 de Octubre 2025.- Este Viernes en el transcurso de la tarde habitantes de la zona baja, reportaron a Protección Civil un incendio en una casa habitación en el Cantón Las Delicias cerca del crucero a la carretera a Playa Grande.

Indicaron desconocer las causas, cuando se percatarón del suceeso ya había avanzado.


La propietaria de la vivienda siniestrada, Daniela «N»de 39 Años de Edad, comentó que su hogar quedó reducido a cenizas.

En el momento del incendio nadie se encontraba en el interior de la casa El Orbe/José Ángel López

