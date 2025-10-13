La Secretaría de Seguridad del Pueblo en Coordinación con la Fiscalía General del Estado, informan que, desde esta madrugada, se inició un operativo en coordinación con los tres órdenes de gobierno en la región de Jiquipilas, Cintalapa y Arriaga. Desde la Mesa de Coordinación de Paz, se realiza el seguimiento puntual al desarrollo de las operaciones implementadas.

Se está reforzando los tramos carreteros para garantizar la seguridad de la ciudadanía que transita por la zona.

En las próximas horas daremos a conocer los resultados.

