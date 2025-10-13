lunes, octubre 13, 2025
spot_img
InicioAl InstanteReporte Ciudadano
Al InstanteRojas

Reporte Ciudadano

0
31

Trailer en accidente se incendia en el tramo Km 171, Las Choapas – Ocozocoautla.

Artículo anterior
La Secretaría de Seguridad del Pueblo en Coordinación con la Fiscalía General del Estado, informan
Artículo siguiente
Como resultado del accidente, hay una larga fila de tránsito… tome sus precauciones.
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Con inversión de 7.6 mdp, Eduardo Ramírez fortalece infraestructura en planteles del Conalep y Cecytech

Al Instante staff - 0
· En Tuxtla Gutiérrez, inauguró obras en el Conalep 312 y dio el banderazo de arranque...
Leer más

hay presupuesto suficiente para apoyar a todas las familias. Saldremos adelante.

Al Instante staff - 0
Claudia Sheinbaum Pardo@Claudiashein En Querétaro recorrimos Pinal de Amoles, comunidad afectada por las pasadas lluvias. Seguimos en territorio; hay presupuesto suficiente para apoyar a todas...
Leer más

Tuxtla Capital Segura

Al Instante staff - 0
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV