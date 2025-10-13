Se pedirá pena máxima para presunto agresor de niña en Tonalá: Fiscal General

• Humberto “N” fue detenido por pederastia y tiene antecedentes por otros delitos

• Más de una semana sin homicidios dolosos y dos semanas sin feminicidios en Tuxtla Gutiérrez

• Desarticulan bandas dedicadas al robo a casa habitación, transeúnte y vehículo

Durante una transmisión en vivo, el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que luego de diversos operativos en el caso de la niña que fue sustraída en Tonalá, se detuvo como presunto responsable de pederastia a Humberto “N”, por lo que se solicitará la pena máxima de 60 años.

Mencionó que el presunto agresor tiene antecedentes por otros delitos, por lo que, dijo, la Fiscalía General del Estado será contundente y actuará con mano firme ante éste y cualquier hecho delictivo, principalmente aquellos de tipo sexual en agravio de niñas, niños, adolescentes y mujeres.



Jorge Llaven habló sobre la incidencia delictiva en Tuxtla Gutiérrez, donde destacó que mantiene más de una semana sin registrar un homicidio doloso y dos semanas sin la comisión de feminicidios, al tiempo de subrayar que estos avances son producto del esfuerzo entre autoridades y ciudadanía, por lo que exhortó a continuar fortaleciendo la participación social para preservar la tranquilidad en la capital chiapaneca.

Apuntó que durante la semana que terminó el 12 de octubre, se registró un descenso del 24 % en delitos diversos en relación con la última semana de septiembre. Los delitos que más se cometieron fueron los de lesiones culposas, daños, desobediencia y resistencia de particulares, ataques a las vías de comunicación y homicidios culposos en hechos de tránsito.

Las colonias con mayor incidencia fueron Centro, Plan de Ayala, Francisco I. Madero, El Bosque, San José Terán, José Castillo Tielemans. En cuanto a la incidencia de alto impacto hubo un descenso del 89 %, ya que solamente se inició una carpeta de investigación por robo a transeúnte.

Por lo que hace a los robos que iban en incremento en tres semanas consecutivas, señaló que hubo un descenso importante y se detuvieron a 15 personas, desarticulando varias bandas dedicadas al robo a casa habitación, a transeúnte y de vehículo.

“Queremos hacer de Tuxtla la capital más segura del país y por ello trabajamos todos los días en coordinación con los tres órdenes de gobierno para poder generar la paz y la tranquilidad y que no se cometan los delitos, y aquellos delitos que se cometan pues también no queden impunes”, expresó.

Asimismo, hizo un llamado a la población a hacer un uso responsable de los números de emergencia 089 y 911, los cuales reciben en Tuxtla más de mil 100 llamadas diarias. Expresó su preocupación por las llamadas de broma o con insultos, ya que distraen al personal que deja de atender situaciones reales de riesgo o emergencia.

De igual forma, dio a conocer que después de diversas reuniones que se mantuvieron en la Mesa de Construcción de Paz, en coordinación con los tres niveles de gobierno, esta madrugada se iniciaron diversos operativos en la región de Ocozocoautla, Cintalapa, Jiquipilas y de Arriaga.

“Estamos trabajando en varias acciones operativas con la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad del Pueblo, así como con los Ayuntamientos que están colaborando en este operativo que se está llevando a cabo en esa región y vamos a dar cuenta de los resultados en las próximas horas”, acotó.

Finalmente, invitó a continuar pendientes de la información oficial en relación con los avances de estos operativos.