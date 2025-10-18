sábado, octubre 18, 2025
spot_img
InicioAl InstanteEduardo Ramírez participa en la Tercera Carrera Contra el Cáncer de Mama...
Al Instante

Eduardo Ramírez participa en la Tercera Carrera Contra el Cáncer de Mama en Palenque

0
18

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar participó en la Tercera Carrera Contra el Cáncer de Mama, organizada por la Jurisdicción Sanitaria VI Selva y el Ayuntamiento de Palenque, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de la detección temprana y recordar que un diagnóstico oportuno puede salvar vidas.

Decenas de mujeres, hombres, niñas y niños se unieron a este esfuerzo colectivo que promueve la salud y la solidaridad social, en un ambiente familiar, deportivo y lleno de entusiasmo, donde el autocuidado y la prevención fueron el principal mensaje.

Eduardo Ramírez participa en la Tercera Carrera Contra el Cáncer de Mama en Palenque
Artículo anterior
Comerciantes de Puerto Madero Piden Rehabilitar la “Plaza Madero” Para Reimpulsar el Turismo
Artículo siguiente
Motorista Sale Lesionado de Gravedad en los famosos arrancones
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Motorista Sale Lesionado de Gravedad en los famosos arrancones

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas.- A las 12:40 de la noche de este sábado 18 de octubre de 2025, un motorista resultó gravemente lesionado durante los arrancones...
Leer más

Todo Listo para Torneo de Pesca Deportiva “Reto del Pacífico” en Tapachula

Al Instante staff - 0
*Se llevará a cabo el próximo 26 de octubre en Las Escolleras, en Puerto Madero. Tapachula, Chiapas 17 de Octubre del 2025.- La Secretaría...
Leer más

Se Espera la Visita de Mujeres de Guatemala a la Carrera Amexme 2025

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas 17 de Octubre del 2025.- Con el objetivo de apoyar al área de Oncología del Hospital General de Tapachula, la Asociación Mexicana...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV