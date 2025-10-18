Eduardo Ramírez participa en la Tercera Carrera Contra el Cáncer de Mama en Palenque

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar participó en la Tercera Carrera Contra el Cáncer de Mama, organizada por la Jurisdicción Sanitaria VI Selva y el Ayuntamiento de Palenque, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de la detección temprana y recordar que un diagnóstico oportuno puede salvar vidas.

Decenas de mujeres, hombres, niñas y niños se unieron a este esfuerzo colectivo que promueve la salud y la solidaridad social, en un ambiente familiar, deportivo y lleno de entusiasmo, donde el autocuidado y la prevención fueron el principal mensaje.