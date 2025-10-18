sábado, octubre 18, 2025
spot_img
InicioPortadaComerciantes de Puerto Madero Piden Rehabilitar la “Plaza Madero” Para Reimpulsar...
Portada

Comerciantes de Puerto Madero Piden Rehabilitar la “Plaza Madero” Para Reimpulsar el Turismo

0
14

El Espacio Albergaba a 36 Negocios
———
Señalan que se Debe Restablecer el Lugar Para Aprovechar la Inversión Millonaria que se Realizó
———
Urge Implementar un Proyecto de Renovación o Reconstrucción Para dar Vida a la Zona

*TRAS SUFRIR UN INCENDIO en 2020, LA PLAZA COMERCIAL QUEDÓ EN EL OLVIDO POR ADMINISTRACIONES PASADAS, POR LO QUE ES IMPORTANTE SU RECUPERACIÓN.

Tapachula, Chiapas 17 de Octubre del 2025.- Comerciantes de Puerto Madero están solicitando a las autoridades rehabilitar o en su defecto, realizar una obra integral diferente que permita rescatar el área conocida como “plaza madero”, antes de llegar a la escolleras en donde se encontraban un promedio de 36 negocios.
Aseguran que lamentablemente, la zona se encuentra en ruinas, abandonada, por lo que es necesario realizar una inversión importante en esta zona.

Doña Mercedes “N” habitante del lugar recordó que la obra “plaza madero” fue inaugurada por las autoridades en marzo del 2018, lo cual generó muchas expectativas de crecimiento económico para la zona.
Ya que, en su momento se dijo que la obra también permitiría la atracción de más visitantes y turistas a estas playas, en donde las familias podrían disfrutas de mariscos frescos y una gran variedad de platillos, además de que disfrutarían de los andadores, hamaqueros, estacionamientos, área de regaderas, pérgolas, jardines y plazoletas.
En este espacio dijo se hizo una inversión millonaria, que por fin auguraba crecimiento y desarrollo para este puerto.
Lamentablemente, la mañana del lunes 17 de febrero del 2020, un incendio aparentemente provocado, acabo con los negocios. Todo quedó destruido, y hasta la fecha este espacio está en ruinas.
Así como parte del malecón, aun lado de dicha plaza, también ha sido erosionado y destruido por el fuerte oleaje.
Es por eso que están pidiendo el apoyo de las autoridades, para que se implemente un proyecto de renovación o reconstrucción, pero que sea integral, para dar vida a la zona. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Comerciantes de Puerto Madero Piden Rehabilitar la “Plaza Madero” Para Reimpulsar el Turismo
Artículo anterior
Impulsa ERA Obras y Acciones Para el Desarrollo y Bienestar de las Familias en Reforma
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Todo Listo para Torneo de Pesca Deportiva “Reto del Pacífico” en Tapachula

Al Instante staff - 0
*Se llevará a cabo el próximo 26 de octubre en Las Escolleras, en Puerto Madero. Tapachula, Chiapas 17 de Octubre del 2025.- La Secretaría...
Leer más

Se Espera la Visita de Mujeres de Guatemala a la Carrera Amexme 2025

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas 17 de Octubre del 2025.- Con el objetivo de apoyar al área de Oncología del Hospital General de Tapachula, la Asociación Mexicana...
Leer más

Celebraron el Aniversario de la ENLEP Rosario Castellanos

Al Instante staff - 0
La comunidad estudiantil del Escuela Normal de Licenciatura en Educación Preescolar “Rosario Castellanos”, disfrutó de dos días de actividades y contó con la participación...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV