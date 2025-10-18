Comerciantes de Puerto Madero Piden Rehabilitar la “Plaza Madero” Para Reimpulsar el Turismo

El Espacio Albergaba a 36 Negocios

Señalan que se Debe Restablecer el Lugar Para Aprovechar la Inversión Millonaria que se Realizó

Urge Implementar un Proyecto de Renovación o Reconstrucción Para dar Vida a la Zona

*TRAS SUFRIR UN INCENDIO en 2020, LA PLAZA COMERCIAL QUEDÓ EN EL OLVIDO POR ADMINISTRACIONES PASADAS, POR LO QUE ES IMPORTANTE SU RECUPERACIÓN.

Tapachula, Chiapas 17 de Octubre del 2025.- Comerciantes de Puerto Madero están solicitando a las autoridades rehabilitar o en su defecto, realizar una obra integral diferente que permita rescatar el área conocida como “plaza madero”, antes de llegar a la escolleras en donde se encontraban un promedio de 36 negocios.

Aseguran que lamentablemente, la zona se encuentra en ruinas, abandonada, por lo que es necesario realizar una inversión importante en esta zona.



Doña Mercedes “N” habitante del lugar recordó que la obra “plaza madero” fue inaugurada por las autoridades en marzo del 2018, lo cual generó muchas expectativas de crecimiento económico para la zona.Ya que, en su momento se dijo que la obra también permitiría la atracción de más visitantes y turistas a estas playas, en donde las familias podrían disfrutas de mariscos frescos y una gran variedad de platillos, además de que disfrutarían de los andadores, hamaqueros, estacionamientos, área de regaderas, pérgolas, jardines y plazoletas.En este espacio dijo se hizo una inversión millonaria, que por fin auguraba crecimiento y desarrollo para este puerto.Lamentablemente, la mañana del lunes 17 de febrero del 2020, un incendio aparentemente provocado, acabo con los negocios. Todo quedó destruido, y hasta la fecha este espacio está en ruinas.Así como parte del malecón, aun lado de dicha plaza, también ha sido erosionado y destruido por el fuerte oleaje.Es por eso que están pidiendo el apoyo de las autoridades, para que se implemente un proyecto de renovación o reconstrucción, pero que sea integral, para dar vida a la zona. EL ORBE/ Mesa de Redacción.