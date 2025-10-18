sábado, octubre 18, 2025
Motorista Sale Lesionado de Gravedad en los famosos arrancones

Tapachula, Chiapas.- A las 12:40 de la noche de este sábado 18 de octubre de 2025, un motorista resultó gravemente lesionado durante los arrancones que se realizan sobre la carretera Antiguo Aeropuerto, a la altura del Planetario del Colegio de Bachilleres de Chiapas.

El lesionado, identificado como Andrés “N”, de 21 años, sufrió fuertes golpes en la cabeza. De inmediato, paramédicos del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (CARCH 04 Tapachula) se trasladaron al lugar para brindar atención prehospitalaria y posteriormente trasladarlo al Hospital Regional de Tapachula.


De acuerdo con versiones preliminares, el joven conducía una motocicleta Italika tipo Cross, color azul con blanco, 150cc, y presuntamente intentó realizar una maniobra tipo “caballito”, perdiendo el control y derrapando sobre el asfalto.

En el lugar arribaron elementos de la Policía Municipal (unidad 0447), así como de la Guardia Estatal Vial Preventiva (unidad 23132) y del Grupo GERI, quienes abanderaron la zona y tomaron conocimiento de los hechos. La motocicleta fue remitida al corralón oficial.

Cabe señalar que no es la primera vez que se registran accidentes en esta zona, donde cada viernes por la noche se reúnen decenas de motociclistas para realizar arrancones. Lamentablemente, esta madrugada el encuentro terminó en tragedia. Las autoridades exhortaron a los presentes a retirarse del lugar y evitar este tipo de prácticas que ponen en riesgo la vida.
El orbe/Carlos Montes

