viernes, octubre 24, 2025
Poder Judicial del Estado dicta sentencia a responsable del delito de Homicidio Calificado

-25 años de prisión a Eslin “N”, por su responsabilidad penal en los hechos ocurridos en Tapachula.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de una persona del sexo masculino por el delito de Homicidio Calificado, cometido en agravio de un hombre con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Tapachula, Chiapas, y derivado del desahogo de pruebas realizado durante las audiencias orales, se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado.

Por lo anterior, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento de ese distrito judicial resolvió imponer a Eslin “N”, una pena de 25 años de prisión y el pago de la reparación del daño.

Con esta resolución, el Poder Judicial del Estado, encabezado por el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una justicia más humana, en la que las sentencias brinden certeza de que no habrá impunidad en los delitos que vulneren el tejido social.

