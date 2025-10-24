Cae el “H4”, hijo del “H2” y capo de los Beltrán Leyva abatido en 2017; fue detenido en operativo del Edomex

Según el Registro Nacional de Detenciones, Patrón Tobias fue capturado por el Gabinete de Seguridad

El Gabinete de Seguridad detuvo a Jair Francisco Patrón Tobias, alias “H4”, en un operativo en el Estado de México.

Se trata del hijo de Juan Francisco Patrón Sánchez, “H2”, el capo del cártel de Los Beltrán Leyva que fue abatido por la Marina Armada en febrero de 2017, durante un operativo en el estado de Nayarit.

Según el Registro Nacional de Detenciones (RND), Patrón Tobias fue detenido este viernes por el Gabinete de Seguridad, integrado por la Marina, Ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República. El estatus de la detención se encuentra en traslado.