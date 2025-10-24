Caen en Sinaloa 18 presuntos integrantes de «Los Chapitos»; les aseguran armas y químicos

Los sujetos fueron detenidos en los municipios de Culiacán y Navolato

Fuerzas federales capturaron a 18 presuntos integrantes de la facción de “Los Chapitos” del Cártel Sinaloa, en diferentes operativos realizados en los municipios de Culiacán y Navolato, a quienes les aseguraron armas de fuego, sustancias químicas y vehículos.

El Gabinete de Seguridad informó este viernes que en una primera acción, elementos del Ejército, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección (SSPC) y de la FGR detuvieron en la capital sinaloense a siete personas, tras repeler una agresión con disparos de armas de fuego cuando realizaban recorridos de vigilancia por calles del fraccionamiento Residencial Roma.

Luego de controlar la situación, los efectivos aseguraron a los sujetos cinco armas largas, 818 cartuchos útiles, 33 cargadores, 11 chalecos tácticos, 22 placas balísticas y un vehículo.

Fuente: El Universal