viernes, octubre 24, 2025
spot_img
InicioAl InstanteCaen en Sinaloa 18 presuntos integrantes de "Los Chapitos"; les aseguran armas...
Al InstanteRojas

Caen en Sinaloa 18 presuntos integrantes de «Los Chapitos»; les aseguran armas y químicos

0
4

Caen en Sinaloa 18 presuntos integrantes de «Los Chapitos»; les aseguran armas y químicos
Los sujetos fueron detenidos en los municipios de Culiacán y Navolato

Fuerzas federales capturaron a 18 presuntos integrantes de la facción de “Los Chapitos” del Cártel Sinaloa, en diferentes operativos realizados en los municipios de Culiacán y Navolato, a quienes les aseguraron armas de fuego, sustancias químicas y vehículos.

El Gabinete de Seguridad informó este viernes que en una primera acción, elementos del Ejército, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección (SSPC) y de la FGR detuvieron en la capital sinaloense a siete personas, tras repeler una agresión con disparos de armas de fuego cuando realizaban recorridos de vigilancia por calles del fraccionamiento Residencial Roma.

Luego de controlar la situación, los efectivos aseguraron a los sujetos cinco armas largas, 818 cartuchos útiles, 33 cargadores, 11 chalecos tácticos, 22 placas balísticas y un vehículo.
Fuente: El Universal

Artículo anterior
Poder Judicial del Estado realiza por primera vez el desahogo de una prueba anticipada en una Sala Sapcov
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Poder Judicial del Estado realiza por primera vez el desahogo de una prueba anticipada en una Sala Sapcov

Al Instante staff - 0
-Con estas acciones se garantiza acceso a la justicia sin revictimización de niñas, niños y adolescentes. El Poder Judicial del Estado de Chiapas, que preside...
Leer más

En operativo de seguridad en Acapetahua, detienen a masculino con presuntos narcóticos

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial...
Leer más

Posible Artefacto Explosivo genera movilización policiaca.

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas a 24 de octubre 2025.- Este viernes, un supuesto artefacto explosivo generó una movilización policiaca y de elementos militares, el artefacto localizado...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV