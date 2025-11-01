Eduardo Ramírez fortalece políticas humanistas con el programa Cuidar es Amar

En Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó el arranque del programa Cuidar es Amar, iniciativa que otorga apoyos económicos a personas que se dedican al cuidado de familiares dependientes, quienes no pueden valerse por sí mismos. Subrayó que esta acción reafirma el compromiso del gobierno de la Nueva ERA de impulsar políticas solidarias, con profundo sentido de empatía y humanismo, para atender a los sectores sociales que históricamente no habían sido tomados en cuenta.

Acompañado de la señora Sofía Espinoza Abarca, el mandatario visitó los hogares de la señora Diobet Caballero y su esposo don Eugenio Pinto, y de don Magdiel Santos y su esposa, doña Edila Santos, a quienes reconoció por el amor, la entrega y el compromiso con que cuidan a sus seres queridos. En este sentido, sostuvo que su gobierno está alineado al modelo de Bienestar que promueve la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que continuará destinando recursos para combatir la desigualdad y atender las necesidades de la población vulnerable.

1 de 6

Durante el evento, Ramírez Aguilar informó que, además del apoyo económico, el programa garantizará la alimentación tanto de las personas dependientes como cuidadoras. Señaló que Cuidar es Amar representa un parteaguas en las políticas sociales del estado y explicó que, en esta primera etapa, beneficia a familias de la capital, con el propósito de ampliar gradualmente su cobertura a todo Chiapas.

“Cuidar es Amar representa para mí uno de los emblemas más importantes de nuestro gobierno, un punto de partida que marcará un antes y un después. Hoy comenzamos en Tuxtla Gutiérrez, aquí con ustedes, y vamos a extender su cobertura a todo el municipio. Queremos que sientan que estamos con ustedes y que siempre lo estaremos. Tenemos muy claro de dónde venimos, pero aún más claro hacia dónde vamos, y ese camino para Chiapas es la empatía y, en toda la extensión de la palabra, el humanismo”, expresó.

Por su parte, Sofía Espinoza Abarca destacó que este programa constituye un acto de justicia social en favor de quienes cuidan a familiares enfermos. Reconoció el esfuerzo, el amor y la dedicación que implica esta labor, y resaltó que se busca retribuir su entrega mediante acompañamiento médico y psicológico. Reafirmó, además, el compromiso del DIF Estatal de continuar recorriendo los municipios para fortalecer este esfuerzo con sensibilidad y humanismo.

El secretario del Humanismo, Francisco Chacón Sánchez, explicó que esta estrategia no solo representa un apoyo económico, sino también un reconocimiento y un acto de gratitud hacia quienes, con amor, cuidan a sus enfermos sin esperar nada a cambio. “No es una tarea fácil; implica sacrificio, desvelos y dejar de lado la realización personal o laboral. En esta Nueva ERA, la empatía y la solidaridad se traducen en políticas públicas humanistas que brindan bienestar a la población”, afirmó.

El alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Angel Torres Culebro, destacó que Cuidar es Amar refleja el espíritu humanista del Gobierno de la Nueva ERA y se perfila como un modelo para otras entidades del país, al atender de manera directa las necesidades más sensibles de la gente. Reiteró el compromiso del Ayuntamiento de seguir trabajando de manera conjunta para generar sinergias, apoyos y estrategias que fortalezcan el bienestar de las y los chiapanecos.

A nombre de las personas beneficiarias, Eugenio Pinto Pérez reconoció la sensibilidad política de esta administración al impulsar programas de este tipo, y agradeció que su esposa, quien ha cuidado a su hijo con parálisis cerebral infantil durante 37 años, haya sido beneficiada. Relató que ella ha permanecido siempre a su lado, con amor, paciencia y dedicación inquebrantable.

A este acto asistieron la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza; la directora general del DIF Chiapas, Ana Isabel Granda González; el subsecretario del Humanismo, Sergio Edgar Cortazar; y las diputadas locales Getsemaní Moreno Martínez, María Mandiola Totoricaguena y Marcela Castillo Atristain, entre otros.