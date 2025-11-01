sábado, noviembre 1, 2025
spot_img
InicioAl InstanteEn Huehuetán, en operativo interinstitucional detienen a presunto responsable del delito de...
Al Instante

En Huehuetán, en operativo interinstitucional detienen a presunto responsable del delito de lesiones

0
65

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Fronteriza y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un presunto responsable del delito de lesiones en el municipio de Huehuetán.

Durante patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social en el ejido Guadalupe de Huehuetán, guardias estatales detuvieron a Ervin “N”, por agredir con arma blanca (machete) a un masculino.

El detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener las acciones interinstitucionales,para salvaguardar la integridad física y patrimonial de la ciudadanía en el estado de Chiapas.

En Huehuetán, en operativo interinstitucional detienen a presunto responsable del delito de lesiones
Artículo anterior
Eduardo Ramírez fortalece políticas humanistas con el programa Cuidar es Amar
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Eduardo Ramírez fortalece políticas humanistas con el programa Cuidar es Amar

Al Instante staff - 0
En Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó el arranque del programa Cuidar es Amar, iniciativa que otorga apoyos económicos a personas que...
Leer más

El alcalde de Tapachula, Yamil Melgar Bravo atendió a manifestantes de la colonia Magisterial y la Villita

Al Instante staff - 0
El alcalde de Tapachula, Yamil Melgar Bravo atendió a manifestantes de la colonia Magisterial y la Villita, a quienes informo que a partir de...
Leer más

Las familias tapachultecas, aprovechan este día para recordar y celebrar a los seres queridos fallecidos con alegría y respeto

Al Instante staff - 0
Las familias tapachultecas, aprovechan este día para recordar y celebrar a los seres queridos fallecidos con alegría y respeto. Las tradiciones del Día de...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV