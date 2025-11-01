En Huehuetán, en operativo interinstitucional detienen a presunto responsable del delito de lesiones

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Fronteriza y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un presunto responsable del delito de lesiones en el municipio de Huehuetán.

Durante patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social en el ejido Guadalupe de Huehuetán, guardias estatales detuvieron a Ervin “N”, por agredir con arma blanca (machete) a un masculino.

El detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener las acciones interinstitucionales,para salvaguardar la integridad física y patrimonial de la ciudadanía en el estado de Chiapas.