El alcalde de Tapachula, Yamil Melgar Bravo atendió a manifestantes de la colonia Magisterial y la Villita, a quienes informo que a partir de este momento ya queda cerrado el centro de acopio de basura en ese lugar.

Que lo moverán a otro lugar.

Que ese terreno e inmueble lo utilizarán para otros fines, por lo que realizarán acciones de limpieza. EL ORBE/ Mesa de Redacción.