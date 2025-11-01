sábado, noviembre 1, 2025
El alcalde de Tapachula, Yamil Melgar Bravo atendió a manifestantes de la colonia Magisterial y la Villita

El alcalde de Tapachula, Yamil Melgar Bravo atendió a manifestantes de la colonia Magisterial y la Villita, a quienes informo que a partir de este momento ya queda cerrado el centro de acopio de basura en ese lugar.
Que lo moverán a otro lugar.
Que ese terreno e inmueble lo utilizarán para otros fines, por lo que realizarán acciones de limpieza. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Las familias tapachultecas, aprovechan este día para recordar y celebrar a los seres queridos fallecidos con alegría y respeto
Eduardo Ramírez fortalece políticas humanistas con el programa Cuidar es Amar
