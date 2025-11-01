Las familias tapachultecas, aprovechan este día para recordar y celebrar a los seres queridos fallecidos con alegría y respeto. Las tradiciones del Día de Todos los Santos incluyen la creación de altares y ofrendas, así como visitas a los cementerios.

Autoridades de diferentes corporaciones de seguridad realizan operativos de vigilancia, para garantizar la paz y tranquilidad de visitantes en los principales campos santos en #Tapachula. EL ORBE/ Mesa de Redacción.



