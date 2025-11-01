sábado, noviembre 1, 2025
Las familias tapachultecas, aprovechan este día para recordar y celebrar a los seres queridos fallecidos con alegría y respeto

Las familias tapachultecas, aprovechan este día para recordar y celebrar a los seres queridos fallecidos con alegría y respeto. Las tradiciones del Día de Todos los Santos incluyen la creación de altares y ofrendas, así como visitas a los cementerios.
Autoridades de diferentes corporaciones de seguridad realizan operativos de vigilancia, para garantizar la paz y tranquilidad de visitantes en los principales campos santos en #Tapachula. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Las familias tapachultecas, aprovechan este día para recordar y celebrar a los seres queridos fallecidos con alegría y respeto
Destituyen a Titular del Colegio de Bachilleres de Chiapas; FGE Detiene a Seis Presuntos Extorsionadores del Cobach
UPN Celebró el Tradicional Día de Muertos

Al Instante staff - 0
La Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Tapachula, celebró el tradicional Día de Muertos con gran entusiasmo por parte de su comunidad estudiantil. Los alumnos...
Conductor en sentido contrario provoca choque con tráiler en el Libramiento Sur Poniente de Tapachula

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas.– La tarde de este viernes 31 de octubre, alrededor de las 19:50 horas, se registró un aparatoso accidente en el Libramiento Sur...
En operativo de seguridad detienen a masculino en flagrancia por el probable delito de robo en Tuxtla Gutiérrez

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), la...
Periodico EL ORBE

