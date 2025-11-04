En operativo de seguridad detienen a presunto responsable del delito de violencia familiar en Frontera Comalapa

En operativo de seguridad, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un presunto responsable del delito de violencia familiar en el municipio de Frontera Comalapa.

En patrullajes preventivos y disuasivos en el tramo carretero Bella Vista a Frontera Comalapa, guardias estatales detuvieron a Vineydi “N”, luego de ser señalado como el responsable de agredir física y verbalmente a su pareja sentimental tras el auxilio solicitado por un familiar de la víctima.

Por estos hechos, quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de trabajar en coordinación interinstitucional para el combate a los delitos en contra de las mujeres, niñas y niños en el estado de Chiapas.