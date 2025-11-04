En Tuxtla Gutiérrez SSP y FGE detienen a dos masculinos con narcóticos

Resultado de operativos interinstitucionales, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a dos personas de origen extranjero por el probable delito contra la salud, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

1 de 3

Las acciones preventivas y disuasivas implementadas en la colonia Satélite Loma Larga de la capital chiapaneca, logró la detención de Nelson “N” de nacionalidad salvadoreña y Maicol “N”, originario de Guatemala, por la posesión de 65 dosis de la droga conocida como cristal, dinero en efectivo y una motocicleta.

Los detenidos y objetos como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinación de su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de dar cumplimiento a las estrategias interinstitucionales para brindar seguridad, prevención y combate de los delitos, para establecer un clima de paz y tranquilidad en el estado de Chiapas.