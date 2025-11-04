Tapachula Chiapas 4 de Noviembre 2025.- Habitantes del fraccionamiento Santa Elena ubicado en la zona media alta del municipio de #Tapachula, se manifestaron este martes frente a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicadas en la 8 Norte y 31 Poniente.
Los inconformes denunciaron que llevan más de dos meses sin el servicio de energía eléctrica, lo que ha afectado sus actividades diarias. EL ORBE/ Mesa de Redacción
Vecinos de Santa Elena protestan por falta de energía eléctrica
Tapachula Chiapas 4 de Noviembre 2025.- Habitantes del fraccionamiento Santa Elena ubicado en la zona media alta del municipio de #Tapachula, se manifestaron este martes frente a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicadas en la 8 Norte y 31 Poniente.