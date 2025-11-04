martes, noviembre 4, 2025
spot_img
InicioAl InstanteVecinos de Santa Elena protestan por falta de energía eléctrica
Al Instante

Vecinos de Santa Elena protestan por falta de energía eléctrica

0
26

Tapachula Chiapas 4 de Noviembre 2025.- Habitantes del fraccionamiento Santa Elena ubicado en la zona media alta del municipio de #Tapachula, se manifestaron este martes frente a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicadas en la 8 Norte y 31 Poniente.
Los inconformes denunciaron que llevan más de dos meses sin el servicio de energía eléctrica, lo que ha afectado sus actividades diarias. EL ORBE/ Mesa de Redacción

Vecinos de Santa Elena protestan por falta de energía eléctrica
Artículo anterior
En Tuxtla Gutiérrez SSP y FGE detienen a dos masculinos con narcóticos
Artículo siguiente
SSP y FGE detienen con presuntos narcóticos a un masculino en Tapachula
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

En operativo de seguridad en Chiapa de Corzo detienen a masculino con vehículo con reporte de robo

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal de Caminos y la Guardia Estatal Fuerza Ciudadana, en coordinación con...
Leer más

SSP y FGE detienen con presuntos narcóticos a un masculino en Tapachula

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Preventiva y la Guardia...
Leer más

En Tuxtla Gutiérrez SSP y FGE detienen a dos masculinos con narcóticos

Al Instante staff - 0
Resultado de operativos interinstitucionales, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV