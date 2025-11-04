SSP y FGE detienen con presuntos narcóticos a un masculino en Tapachula

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Preventiva y la Guardia Estatal Fronteriza, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, lograron la detención de una persona con presuntos narcóticos, en el municipio de Tapachula.

Durante patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social en la colonia San Sebastián de la Perla del Soconusco, elementos de la fuerza interinstitucional sorprendieron a Francisco “N” en presunta posesión de 40 dosis de la droga conocida como cristal, al practicar una inspección corporal de persona.

Ante el hallazgo, fue detenido y junto a los objetos como comprobación del ilícito, quedó a disposición de las autoridades correspondientes para la determinación de su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener las acciones conjuntas en materia de seguridad para la prevención, combate e inhibición de los delitos que alteran la salud pública, en el estado de Chiapas.