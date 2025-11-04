En operativo de seguridad en Chiapa de Corzo detienen a masculino con vehículo con reporte de robo

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal de Caminos y la Guardia Estatal Fuerza Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un presunto responsable de conducir un vehículo con reporte de robo, en Chiapa de Corzo.

Elementos de la fuerza de seguridad detuvieron a José “N”, quien conducía un vehículo marca Chevrolet tipo Chevy de color blanco, unidad vehicular que arrojó contar con reporte de robo luego de la consulta realizada al sistema Plataforma México, durante una revisión en un puesto de control vehicular sobre el tramo carretero a la Angostura, a la altura de la Ribera El Vergel.

El detenido junto al vehículo, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para la determinación de su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener las estrategias de seguridad para la prevención, combate e inhibición del delito de robo de vehículos en el estado de Chiapas.