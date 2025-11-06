jueves, noviembre 6, 2025
𝗟𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗻 𝘀𝗶𝗻 𝘃𝗶𝗱𝗮 𝗮 𝗷𝗼𝘃𝗲𝗻 𝗾𝘂𝗲 𝗰𝗮𝘆ó 𝗮 𝗿𝗶𝗼 𝗖𝗼𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗲𝗻 #𝗠𝗮𝘇𝗮𝘁𝗮𝗻

37

El joven que por accidente cayó a un río cuando manejaba una motocicleta en Mazatán, fue localizado sin vida, informaron autoridades.

De acuerdo a los reportes, la víctima identificada como Jair “N” conducía una motocicleta cuando al cruzar el puente Cuatro Caminos derrapó, se impactó contra uno de los barandales y se precipitó al afluente.

Familiares y amigos informaron de inmediato del percance por lo que cuerpos de seguridad y emergencia implementaron un operativo de búsqueda.
Autoridades que participaron en las labores de rescate, informó del hallazgo del joven desaparecido.
“Con profundo pesar quiero informarles que, después de largas horas de búsqueda ininterrumpida, se logró localizar al joven que se encontraba desaparecido tras el lamentable accidente ocurrido en el Cantón Cuatro Caminos, en el área donde anteriormente se encontraba el puente de tubos”, expresaron.
En las acciones de rescate también participó Secretaría de Marina, cuerpos de seguridad y rescate. EL ORBE/ Mesa de Redacción

