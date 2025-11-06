jueves, noviembre 6, 2025
CHOQUE ENTRE AUTO Y MOTO DEJA DOS LESIONADOS

Tapachula, Chiapas. – La noche de este miércoles 5 de noviembre de 2025, alrededor de las 19:50 horas, se registró un accidente vehicular en la zona sur-oriente de la ciudad, sobre la 11ª Avenida Sur y 18ª Calle Oriente, dejando como saldo dos personas lesionadas y daños materiales.

De acuerdo con los primeros reportes, un automóvil Honda HR-V color café circulaba de sur a norte sobre la 11ª Sur, cuando una motocicleta que transitaba en sentido contrario impactó de frente. En la moto viajaban un hombre y una mujer, quienes salieron proyectados por el fuerte golpe.

Testigos solicitaron apoyo al 911, lo que generó la rápida movilización de paramédicos del Grupo CARCH, así como de elementos de Tránsito del Estado y Protección Civil.

La joven presentaba una crisis nerviosa y policontusiones leves, mientras que el motociclista sufrió golpes en la rodilla y el hombro, por lo que fue trasladado a un hospital a bordo de la unidad PC-59 de Protección Civil.

Las autoridades de Tránsito realizaron las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades, destacando que los semáforos del cruce funcionaban correctamente al momento del percance.
El orbe/carlos Montes

22 personas detenidas en operativos realizados por el Grupo Interinstitucional: Fiscal General
