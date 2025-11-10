martes, noviembre 11, 2025
Con acciones contundentes, combatimos el delito y construimos la paz: Fiscal General

• Tres exservidores públicos detenidos como presuntos responsables de robo de computadoras e información sensible al Icatech
• Continuará trabajo coordinado en Chamula contra narcomenudeo
• En Tuxtla Gutiérrez, los delitos sexuales disminuyeron 83%, la violencia familiar 23% y los delitos de alto impacto 75% durante la semana del 3 al 9 de noviembre

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, abordó la detención de Adrián “N”, Jorge “N”, y José “N”, exservidores públicos que laboraban en el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (Icatech), como presuntos responsables de robo ejecutado con violencia agravado, y señaló que podría haber más personas involucradas.

“Seguiremos actuando con la mística de Cero Impunidad”, dijo al explicar que luego de las investigaciones correspondientes, se logró acreditar la presunta responsabilidad de los hoy imputados, cuya denuncia presentada el 5 de febrero de este año, deriva de la sustracción de equipo tecnológico de computadoras e información sensible que tiene que ver con actos de administración en el Icatech, en las instalaciones de dicho instituto en Tuxtla Gutiérrez.

En esta transmisión en vivo, Jorge Llaven dio a conocer los resultados de las acciones realizadas en el municipio de Chamula, con las autoridades estatales, federales y las tradicionales constituidas legalmente, para atender las denuncias ciudadanas, así como realizar actos de investigación y operativos contra las actividades ilícitas de venta de narcóticos al menudeo.

Señaló que tras el operativo conjunto con las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, se detuvo a cinco personas de las cuales, dos son menores de edad; se les aseguraron narcóticos, dinero en efectivo, armas de fuego y equipo táctico.

Resaltó que, aunque la cabecera municipal se rige por usos y costumbres, se está restableciendo el Estado de Derecho, “la coordinación que hay entre ellos y nosotros fue muy efectiva y así continuaremos trabajando”.

En cuanto a la incidencia delictiva, en la semana del 3 al 9 de noviembre en Tuxtla Gutiérrez, Llaven Abarca refirió que en los delitos de tipo sexual se tuvo un descenso importante del 83 por ciento en carpetas de investigación iniciadas respecto a la semana antepasada, toda vez que del 27 de octubre al 2 de noviembre se iniciaron seis y en la última semana, una.

Por otra parte, dio a conocer que el delito de violencia familiar tuvo un descenso del 23 por ciento; agregó que este delito se comete principalmente los viernes, sábado y domingo, generado por el consumo de bebidas alcohólicas.

Respecto a los delitos de alto impacto, hubo una reducción del 75 por ciento, con una carpeta de investigación iniciada por el delito de robo de vehículo (motocicleta), en la colonia Plan de Ayala. Al tiempo de destacar que, afortunadamente, van más de 50 días sin un feminicidio.

En delitos generales hay un descenso del 17 por ciento, gracias a los operativos preventivos. Además, se iniciaron 19 carpetas de investigación, la mayoría por narcomenudeo, lesiones culposas, violencia familiar, desobediencia y resistencia de particulares. Las colonias con mayor presencia delictiva fueron la zona Centro, Plan de Ayala, Cerro Hueco, Terán y Capulines.

“Como autoridades encargadas de garantizar la paz y la tranquilidad de las familias tuxtlecas e investigación de los delitos, siempre vamos a mantener la comunicación directa con ustedes”, finalizó.

