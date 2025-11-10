Yamil Melgar reconoce a la UNAM por fortalecer investigación agrícola en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 10 de noviembre de 2025.– El presidente municipal Yamil Melgar Bravo reconoció el compromiso de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por impulsar la investigación agrícola en Tapachula y fortalecer el desarrollo del campo chiapaneco a través del conocimiento científico.
A través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Fomento de Agronegocios, en coordinación con la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, se realizaron recorridos por zonas productoras de café, cacao y mango Ataulfo, en el marco del Seminario de Economía Agraria que desarrolla la UNAM.
El Dr. Peña Ramírez reconoció las riquezas naturales y productivas del Soconusco, al destacar que “los frutos cultivados en esta zona poseen un sabor y una identidad que no se encuentran en ninguna otra parte del país”.
El Ayuntamiento de Tapachula refrenda su compromiso con la vinculación académica y científica que impulsa el desarrollo rural, la innovación y el bienestar de las familias productoras.