Yamil Melgar reconoce a la UNAM por fortalecer investigación agrícola en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 10 de noviembre de 2025.– El presidente municipal Yamil Melgar Bravo reconoció el compromiso de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por impulsar la investigación agrícola en Tapachula y fortalecer el desarrollo del campo chiapaneco a través del conocimiento científico.

A través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Fomento de Agronegocios, en coordinación con la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, se realizaron recorridos por zonas productoras de café, cacao y mango Ataulfo, en el marco del Seminario de Economía Agraria que desarrolla la UNAM.

En representación del alcalde, el titular del área, Daniel López Santiago, acompañó al catedrático e investigador Dr. Jaime Peña Ramírez y a estudiantes universitarios en una jornada de análisis de los retos estructurales del agro mexicano, con el propósito de construir propuestas de políticas públicas que fortalezcan las comunidades agrícolas de la región.

El Dr. Peña Ramírez reconoció las riquezas naturales y productivas del Soconusco, al destacar que “los frutos cultivados en esta zona poseen un sabor y una identidad que no se encuentran en ninguna otra parte del país”.

El Ayuntamiento de Tapachula refrenda su compromiso con la vinculación académica y científica que impulsa el desarrollo rural, la innovación y el bienestar de las familias productoras.

