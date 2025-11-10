martes, noviembre 11, 2025
Por secuestro agravado, la FGE y SSP aprehenden al presunto responsable
Al InstanteRojas

Por secuestro agravado, la FGE y SSP aprehenden al presunto responsable

– Por hechos ocurridos en Reforma, en septiembre de 2020

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, a través de una diligencia de cateo, lograron la aprehensión de Santiago “N”, alias “La Tortilla”, como presunto responsable del delito de secuestro agravado, cometido en perjuicio de una persona de identidad reservada, por hechos ocurridos el 10 de septiembre de 2010, en el municipio de Reforma.

De acuerdo con los datos que obran en la carpeta de investigación, la víctima fue privada de su libertad en el tramo carretero que conduce al Ejido Rafael Pascacio Gamboa, del municipio de Reforma. En ese sentido, los victimarios exigieron un pago de 10 millones de pesos para la liberación de la víctima, la cual fue rescatada el 15 de septiembre.

El presunto responsable fue trasladado al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Pichucalco, Chiapas, y puesto a disposición del Juez de Control competente, quien definirá su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de garantizar la seguridad y la paz del estado de Chiapas con Cero Impunidad.

