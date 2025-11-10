Empresarios celebran los 114 años de CANACO Tapachula y los 15 años del Buen Fin

Tapachula, Chiapas; lunes 10 de noviembre de 2025.- En punto de las 9:00 de la mañana, se llevó a cabo el desayuno empresarial organizado por la CANACO Tapachula y la Frontera Sur, en el marco del 114 aniversario de la Cámara y los 15 años del programa nacional El Buen Fin.

El presidente de la Cámara, Jorge Zúñiga Rodríguez, destacó la importancia de mantener la unidad del sector empresarial para fortalecer la economía local y continuar impulsando el desarrollo económico de la frontera sur.

“Hoy celebramos más de un siglo de esfuerzo y compromiso con Tapachula. El Buen Fin representa una oportunidad para incentivar el consumo responsable y fortalecer el comercio formal”, expresó durante su intervención.



1 de 3

Al encuentro asistieron empresarios, representantes del sector productivo y autoridades municipales, quienes reconocieron la trayectoria de la CANACO como pilar del crecimiento comercial en la región.

Durante el evento se abordaron temas relacionados con la competitividad, la formalidad y las estrategias para mejorar las ventas durante la edición 2025 de El Buen Fin, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre.

Zúñiga Rodríguez informó que en esta edición se espera un incremento del 20 por ciento en la participación de negocios locales, reflejo de la confianza y del dinamismo del comercio tapachulteco.

El desayuno empresarial reafirmó el compromiso de la CANACO Tapachula con la promoción del comercio organizado, la creación de alianzas estratégicas y el fortalecimiento de la economía regional.

El orbe/Carlos Montes