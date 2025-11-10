lunes, noviembre 10, 2025
spot_img
InicioAl InstanteInvitan a Jóvenes a Participar en el Sorteo del Servicio Militar Nacional
Al Instante

Invitan a Jóvenes a Participar en el Sorteo del Servicio Militar Nacional

0
4

• El sorteo será los domingos 23 ó 30 de noviembre en las Juntas Municipales y de Alcaldías de Reclutamiento.

Tapachula, Chiapas 10 de Noviembre del 2025.- La Secretaría de la Defensa Nacional informa a los jóvenes mexicanos de la Clase 2007 y Remisos que, durante el mes de noviembre del presente año, se llevará a cabo el Sorteo del Servicio Militar Nacional, acto cívico mediante el cual se determina la forma en que deberán cumplir con su deber ciudadano, conforme a lo establecido en la Ley y Reglamento del Servicio Militar Nacional.

El sorteo que se realiza anualmente, tendrá lugar los domingos 23 ó 30 de noviembre en las Juntas Municipales y de Alcaldías de Reclutamiento de todo el territorio nacional, en coordinación con las Oficinas de Reclutamiento de Zona Militar correspondientes. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Invitan a Jóvenes a Participar en el Sorteo del Servicio Militar Nacional
Artículo anterior
Campesinos Inician Marcha Rumbo al Puente Internacional Suchiate II que Comunica con #Guatemala
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Campesinos Inician Marcha Rumbo al Puente Internacional Suchiate II que Comunica con #Guatemala

Al Instante staff - 0
Suchiate, Chiapas 10 de Noviembre del 2025.- Ejidatarios y miembros del distrito de riego No. 46 de Suchiate inician en este momento una marcha...
Leer más

Protestan conductores de combis colectivas de la ruta nuevo milenio.

Al Instante staff - 0
Denuncia sobre saturación de unidades y unidades piratas, lo que afecta la economía de los transportistas. Piden operativos de parte de autoridades de la Secretaría...
Leer más

Tapachula FC TDP suma su cuarto triunfo consecutivo y tumba el invicto de Lechuzas

Al Instante staff - 0
La cancha del Estadio Olímpico de Tapachula volvió a vibrar con una noche histórica. Tapachula FC TDP derrotó 2-0 a Lechuzas, terminando con el...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV