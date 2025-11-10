Invitan a Jóvenes a Participar en el Sorteo del Servicio Militar Nacional

• El sorteo será los domingos 23 ó 30 de noviembre en las Juntas Municipales y de Alcaldías de Reclutamiento.

Tapachula, Chiapas 10 de Noviembre del 2025.- La Secretaría de la Defensa Nacional informa a los jóvenes mexicanos de la Clase 2007 y Remisos que, durante el mes de noviembre del presente año, se llevará a cabo el Sorteo del Servicio Militar Nacional, acto cívico mediante el cual se determina la forma en que deberán cumplir con su deber ciudadano, conforme a lo establecido en la Ley y Reglamento del Servicio Militar Nacional.

El sorteo que se realiza anualmente, tendrá lugar los domingos 23 ó 30 de noviembre en las Juntas Municipales y de Alcaldías de Reclutamiento de todo el territorio nacional, en coordinación con las Oficinas de Reclutamiento de Zona Militar correspondientes. EL ORBE/ Mesa de Redacción.