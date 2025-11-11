miércoles, noviembre 12, 2025
FGE obtiene sentencia condenatoria por más de 67 años de prisión para responsable de feminicidio agravado

• Por hechos ocurridos el 14 de noviembre de 2024, en el municipio de Tonalá

• Deberá pagar la reparación del daño por más de un millón de pesos

La Fiscalía General del Estado obtuvo sentencia condenatoria, en primera instancia, en contra de Francisco “N”, como autor material del delito de feminicidio agravado, cometido en perjuicio de Anel “N”, por hechos ocurridos el 14 de noviembre de 2024, en el municipio de Tonalá.

Por estos hechos, el Juez de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria al imputado, imponiéndole 67 años y 6 meses de prisión, así como al pago de la reparación del daño de $1,259,585.80 a favor de las víctimas indirectas.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las mujeres, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad contra la violencia feminicida.

Poder Judicial impone 20 años de prisión a responsable del delito de Pederastia Agravada
Tapachula avanza con coordinación y resultados en materia de seguridad: Yamil Melgar
