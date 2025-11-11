martes, noviembre 11, 2025
Poder Judicial impone 20 años de prisión a responsable del delito de Pederastia Agravada

0
3

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, en cumplimiento con el compromiso del acceso a la justicia y la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, dictó, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, una sentencia condenatoria a José “N”, por el delito de Pederastia Agravada, cometido en contra de una niña con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Tapachula, Chiapas, y una vez realizado el desahogo probatorio en audiencias orales, se logró acreditar la responsabilidad penal del hoy sentenciado.

Por lo anterior, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Tapachula resolvió imponer a José “N” una pena de 20 años de prisión, condenándolo al pago de la reparación del daño integral y no le concedió ningún sustitutivo de la pena impuesta.

Con esta resolución, el Poder Judicial del Estado, que preside Juan Carlos Moreno Guillén, fortalece su compromiso con una justicia más humanista, en donde las personas que vulneren la integridad o el pleno desarrollo de las niñas, niños y adolescentes no queden impunes.

Tras Dialogo con Autoridades, Campesinos Liberan Puente Fronterizo Suchiate II
