martes, noviembre 11, 2025
Tras Dialogo con Autoridades, Campesinos Liberan Puente Fronterizo Suchiate II

Tapachula, Chiapa s 11 de Noviembre del 2025.- Al filo de las 5:30 de la tarde de este martes, ejidatario y representantes del distrito de riego No. 46 de Suchiate, liberaron el paso del puente fronterizo México-Guatemala, tras lograr un acuerdo con las autoridades federales.

En el dialogo con autoridades de la PROFEPA y SEMARNAT, acordaron que se retirarían los sellos de la maquinaria ubicada en las márgenes del río Suchiate, para poder

suministrar del vital liquido a miles de hectáreas de cultivo.

Los manifestantes advirtieron que para este miércoles a las 10:00 de la mañana, personal de las dependencias, acudiría al lugar a retirar los sellos, y en caso de no hacerlo, volverán a bloquear dicho puente fronterizo. Mesa de Redacción.

