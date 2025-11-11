Poder Judicial dicta 67 años de cárcel a responsable de Feminicidio Agravado

-Imponen sentencia a feminicida de Anel “N”.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó una sentencia condenatoria a Francisco “N”, por el delito de Feminicidio Agravado, cometido en contra de una mujer en el municipio de Arriaga, Chiapas.

Tras los hechos ocurridos en el año 2024, en donde Anel “N” perdiera la vida, y una vez realizado el desahogo probatorio en audiencias orales, se logró acreditar la responsabilidad penal del hoy sentenciado.

En consecuencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Tonalá resolvió imponer a Francisco “N” una pena de 67 años de prisión y al pago de la reparación del daño.

Con esta sentencia, el Poder Judicial del Estado, que preside Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso con una justicia más humanista y con perspectiva de género, que garantice que los actos que atenten contra la integridad y la vida de las mujeres, niñas y adolescentes no queden impunes.