FGE presenta a seis personas con reporte de No Localizadas

– Manifestaron no haber sido víctimas de algún hecho delictuoso

La Fiscalía General del Estado presentó a seis personas que contaban con reporte de No Localizadas en el estado de Chiapas: tres adolescentes, una de 15 y dos de 16 años, dos mujeres y un hombre, quienes se ubicaron en los municipios de Tonalá, Copainalá, Berriozábal y Tuxtla Gutiérrez, como resultado de las acciones de investigación conforme al Protocolo de Actuación correspondiente a personas no localizadas, derivado de denuncias interpuestas por sus familiares.

Acompañados de un grupo multidisciplinario, los señalados rindieron su declaración ministerial ante la representación social, donde manifestaron haberse ausentado de manera voluntaria y no haber sido víctimas de algún hecho delictuoso; posteriormente, los especialistas verificaron el buen estado físico y emocional de cada uno y en el caso de los adolescentes los reintegraron al núcleo familiar.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las personas, niñas, niños y adolescentes, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.