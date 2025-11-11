Motociclista lesionado tras corte de circulación en la 4ª Avenida Sur; responsable se da a la fuga

Tapachula, Chiapas, 11 de noviembre de 2025.-

Un motociclista resultó lesionado la noche de este martes luego de sufrir un corte de circulación sobre la 4ª Avenida Sur, a la altura de La Cartonera. El conductor del vehículo involucrado se dio a la fuga con rumbo desconocido.

De acuerdo con testigos, el motociclista se desplazaba de norte a sur cuando fue impactado, saliendo proyectado varios metros. Automovilistas que circulaban por la zona detuvieron su marcha y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia al 911.

Paramédicos del Grupo CARCH 04 Tapachula arribaron al lugar y brindaron los primeros auxilios al lesionado, quien fue trasladado a un hospital para su atención médica.

Elementos de la Policía Municipal y de Tránsito del Estado acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar la búsqueda del vehículo responsable.

El tráfico en la zona se vio afectado durante aproximadamente 20 minutos mientras se realizaban las labores de auxilio y el retiro de la motocicleta.

El orbe/Carlos Montes