SSP y FGE detienen a presunto responsable del delito de portación de arma prohibida en Ixtapangajoya

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC ) del Gobierno Federal, detuvieron a presunto responsable del delito de portación de arma prohibida, en el municipio de Ixtapangajoya.

En patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social, elementos de la fuerza interinstitucional detuvieron a Jesús “N” alias “El Burro”, a quien le aseguraron una pistola de fabricación artesanal (hechiza), un cuchillo y un cartucho útil calibre 22 milímetros.

El detenido y los objetos como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica y dar inicio a las investigaciones por los delitos que resulten.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener las estrategias de seguridad en el estado de Chiapas, para la prevención, combate e inhibición del delito.