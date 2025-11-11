martes, noviembre 11, 2025
SSP y FGE detienen a presunto responsable del delito de portación de arma prohibida en Ixtapangajoya

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC ) del Gobierno Federal, detuvieron a presunto responsable del delito de portación de arma prohibida, en el municipio de Ixtapangajoya.

En patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social, elementos de la fuerza interinstitucional detuvieron a Jesús “N” alias “El Burro”, a quien le aseguraron una pistola de fabricación artesanal (hechiza), un cuchillo y un cartucho útil calibre 22 milímetros.

El detenido y los objetos como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica y dar inicio a las investigaciones por los delitos que resulten.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener las estrategias de seguridad en el estado de Chiapas, para la prevención, combate e inhibición del delito.

Accidente entre motocicleta y mototriciclo deja dos lesionados en el fraccionamiento Cafetales
Campesinos Realizan Bloqueo por Tiempo Indefinido en Puente Fronterizo Suchiate II
Grupo Interinstitucional esclarece triple homicidio de familia en Marqués de Comillas

Al Instante staff - 0
• Por hechos ocurridos en Marqués de Comillas, el 2 de noviembre El Grupo Interinstitucional conformado por la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la...
Campesinos Realizan Bloqueo por Tiempo Indefinido en Puente Fronterizo Suchiate II

Al Instante staff - 0
Por la mañana de este martes 11 de noviembre, usuarios del distrito de riego No. 46 y ejidatarios iniciaron un bloqueo en el puente...
Accidente entre motocicleta y mototriciclo deja dos lesionados en el fraccionamiento Cafetales

Al Instante staff - 0
Accidente entre motocicleta y mototriciclo deja dos lesionados en el fraccionamiento Cafetales Tapachula, Chiapas; martes 11 de noviembre de 2025. — La mañana de este...
