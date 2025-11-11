Campesinos Realizan Bloqueo por Tiempo Indefinido en Puente Fronterizo Suchiate II

Por la mañana de este martes 11 de noviembre, usuarios del distrito de riego No. 46 y ejidatarios iniciaron un bloqueo en el puente internacional #Suchiate II para exigir que se quiten sellos de Profepa a la maquinaria que utilizan en las margenes del rio Suchiate y suministrar agua a campos de cultivos.

De igual forma exigen la destitución de funcionario de Profepa en Chiapas.

Advierten que este bloqueo es por tiempo indefinido, hasta que se cumplan sus demandas por parte de las autoridades.



En la zona ya hay decenas de vehículos de carga varados sobre la carretera.