Grupo Interinstitucional esclarece triple homicidio de familia en Marqués de Comillas

• Por hechos ocurridos en Marqués de Comillas, el 2 de noviembre

El Grupo Interinstitucional conformado por la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, cumplimentaron tres órdenes de aprehensión en contra de Pascual “N”, Alfredo “N” y José “N”, como presuntos responsables del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de quien en vida respondieran a los nombres de Lorenzo “N”, Sergio “N” y un niño de identidad reservada, por hechos ocurridos en el ejido El Pirú, de Marqués de Comillas, el pasado 2 de noviembre de 2025.

De acuerdo con los datos que obran en la carpeta de investigación, derivado de una discusión entre las víctimas y los inculpados, por la caza furtiva que realizaban los agresores en la propiedad de los hoy occisos, privaron de la vida a las víctimas con impactos de armas de fuego.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Distrito Judicial de Ocosingo, quien determinará su situación legal.

Con acciones contundentes en contra de las personas generadoras de violencia, se procura la paz y seguridad del pueblo, con Cero Impunidad.

