miércoles, diciembre 24, 2025
spot_img
InicioAl InstanteCombate frontal al delito de extorsión en Chiapas: Fiscal General
Al Instante

Combate frontal al delito de extorsión en Chiapas: Fiscal General

0
14

• Por hechos ocurridos en Ocozocoautla y Bochil

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó sobre dos operativos realizados por la Fiscalía General del Estado junto a las fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal en los municipios de Ocozocoautla y Bochil, derivados del combate frontal contra el delito de extorsión.

Al respecto, detalló que el 20 de diciembre en Ocozocoautla, se logró la detención de Luis “N”, Samuel “N”, Antonio “N”, Alejandro “N” y Karina “N”, presuntos integrantes de una célula criminal vinculada a diversas denuncias de extorsión en este municipio.

En el momento de su detención, se les aseguraron dos armas largas, 11 cargadores de diversos calibres, 179 cartuchos útiles, 22 dosis de droga al parecer cristal, así como equipo táctico operativo.

Asimismo, el 22 de diciembre en el municipio de Bochil, se realizaron diversos cateos solicitados ante el órgano jurisdiccional, con la finalidad de detener a una célula también dedicada a la extorsión agravada, sobre todo de pequeños comerciantes de la cabecera municipal.

Tras las investigaciones correspondientes, se ubicaron tres domicilios donde operaba esta banda criminal y al hacer las diligencias de cateo, se detuvo a Carlos “N”, presunto líder de esta célula; además, se aseguraron cinco motocicletas, dos armas de fuego, 29 celulares de diferentes marcas, cinco computadoras portátiles, una tablet y narcóticos. Cabe mencionar que continúan las investigaciones para dar con los demás responsables.

En este sentido, el Fiscal General pidió a la población de Bochil que haya sido víctima de esta persona por el delito de extorsión o cualquier otro, acudan a la Fiscalía General del Estado.

Cabe mencionar que en ambos casos continúan las investigaciones, para que las y los responsables de estos delitos enfrenten a la justicia.

Llaven Abarca destacó que como lo ha encomendado el Gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, habrá Cero Impunidad ante cualquier conducta delictiva que se cometa en el estado de Chiapas. “Estamos diseñando una estrategia fuerte y contundente para combatir la extorsión de manera frontal para que tengamos a Chiapas como la entidad más segura del país”.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de brindar una atención digna a la ciudadanía, garantizando Cero Impunidad.

Artículo anterior
Fortalece ERA la Infraestructura Educativa en más de mil 100 Escuelas de la Entidad
Artículo siguiente
Japón lo volvió a hacer…
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Feliz Navidad te desea EL ORBE

Al Instante staff - 0
Leer más

Trabajadores del Monte de Piedad pasarán la Navidad en pie de lucha

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas 24 de Diciembre.- En medio de una prolongada huelga que ya alcanza los 82 días, los trabajadores del Nacional Monte de Piedad,...
Leer más

La Iglesia Católica en Tapachula Toma Medidas Preventivas ante Alerta Sanitaria de Sarampión

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas 24 de Diciembre del 2025.- En el marco de la alerta sanitaria emitida por las autoridades de salud de Chiapas debido al...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV