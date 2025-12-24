Combate frontal al delito de extorsión en Chiapas: Fiscal General

• Por hechos ocurridos en Ocozocoautla y Bochil

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó sobre dos operativos realizados por la Fiscalía General del Estado junto a las fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal en los municipios de Ocozocoautla y Bochil, derivados del combate frontal contra el delito de extorsión.

Al respecto, detalló que el 20 de diciembre en Ocozocoautla, se logró la detención de Luis “N”, Samuel “N”, Antonio “N”, Alejandro “N” y Karina “N”, presuntos integrantes de una célula criminal vinculada a diversas denuncias de extorsión en este municipio.

En el momento de su detención, se les aseguraron dos armas largas, 11 cargadores de diversos calibres, 179 cartuchos útiles, 22 dosis de droga al parecer cristal, así como equipo táctico operativo.

Asimismo, el 22 de diciembre en el municipio de Bochil, se realizaron diversos cateos solicitados ante el órgano jurisdiccional, con la finalidad de detener a una célula también dedicada a la extorsión agravada, sobre todo de pequeños comerciantes de la cabecera municipal.

Tras las investigaciones correspondientes, se ubicaron tres domicilios donde operaba esta banda criminal y al hacer las diligencias de cateo, se detuvo a Carlos “N”, presunto líder de esta célula; además, se aseguraron cinco motocicletas, dos armas de fuego, 29 celulares de diferentes marcas, cinco computadoras portátiles, una tablet y narcóticos. Cabe mencionar que continúan las investigaciones para dar con los demás responsables.

En este sentido, el Fiscal General pidió a la población de Bochil que haya sido víctima de esta persona por el delito de extorsión o cualquier otro, acudan a la Fiscalía General del Estado.

Cabe mencionar que en ambos casos continúan las investigaciones, para que las y los responsables de estos delitos enfrenten a la justicia.

Llaven Abarca destacó que como lo ha encomendado el Gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, habrá Cero Impunidad ante cualquier conducta delictiva que se cometa en el estado de Chiapas. “Estamos diseñando una estrategia fuerte y contundente para combatir la extorsión de manera frontal para que tengamos a Chiapas como la entidad más segura del país”.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de brindar una atención digna a la ciudadanía, garantizando Cero Impunidad.