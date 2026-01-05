En 2026, Presupuesto Histórico de un Billón de Pesos a las Mexicanas y Mexicanos con programas de Bienestar

Comunicado 03/2026

EN 2026, PRESUPUESTO HISTÓRICO DE UN BILLÓN DE PESOS A LAS MEXICANAS Y LOS MEXICANOS CON LOS PROGRAMAS PARA EL BIENESTAR: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM

* Este año, los Programas para el Bienestar en conjunto beneficiarán a 42.9 millones de derechohabientes. Se incorporan 10 millones de personas, incluyendo siete millones de familias con estudiantes de primaria

* Se crean dos nuevos apoyos: 1. para útiles y uniformes de estudiantes de primaria, 2. para transporte de estudiantes universitarios en el marco del Plan Michoacán

* Las Pensiones y Programas para el Bienestar atenderán a 20.3 millones de derechohabientes; la Escuela es Nuestra a 78 mil 923 escuelas, mientras que, Jóvenes Construyendo el Futuro apoyará a 500 mil beneficiarios

Ciudad de México, 5 de enero de 2026.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que en 2026 se destinan más de un billón de pesos a las mexicanas y mexicanos a través de los Programas para el Bienestar, con lo que se garantizan todos los derechos respondiendo al principio de la Cuarta Transformación de “por el bien de todos, primero los pobres”.

“Un billón de pesos, 2026, este año, dedicado a las y los mexicanos con el principio de la Cuarta Transformación, por el bien de todos, primero los pobres y la garantía de los derechos del pueblo de México, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el acceso a la vivienda, y los Programas del Bienestar”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Este año, expuso, se implementarán dos nuevos apoyos: uno para útiles y uniformes de niñas y niños de primaria; y uno de transporte para estudiantes de Educación Superior en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

“Ahora hay una beca única especial para útiles y uniformes para todos los niños y niñas de primaria y la beca Gertrudis Bocanegra que en este momento es para los jóvenes de Michoacán que estudian en Educación Superior, que es para transporte y el objetivo es poco a poco ir creciendo esta beca para los jóvenes de educación superior”, detalló.

El secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, puntualizó que en 2026, con el incremento a un billón tres mil 326 pesos, se beneficiará a 42.9 millones derechohabientes, incorporando a 10 millones de personas, incluyendo a siete millones de familias con estudiantes de primaria. Puntualizó que los Programas para el Bienestar en su conjunto son el corazón de la política social del Gobierno de México y son la base de la Cuarta Transformación, porque colocan en el centro a las personas, reconocen derechos y transforman vidas, enfatizó.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que en 2025 las Pensiones y Programas para el Bienestar cerraron con un padrón de cerca de 18 millones y medio de derechohabientes, con una inversión social de 579 mil 304 millones de pesos (mdp) y la meta al final de 2026 es que se llegue a 20.3 millones de beneficiarios, a través de una inversión de 663 mil 719 mdp. Agregó que, a partir del primer bimestre de 2026, incrementa el monto de las Pensiones y Programas de Bienestar: La Pensión Mujeres Bienestar aumenta a 3 mil 100 pesos bimestrales; para Adultos Mayores a 6 mil 400 pesos, y para Personas con Discapacidad es de 3 mil 300 pesos cada dos meses. Asimismo, continúan y se fortalecen los programas para Madres Trabajadoras, que otorgan mil 650 pesos bimestrales y Sembrando Vida, 6 mil 450 pesos mensuales.

Además, anunció que el primer pago se realiza desde hoy 5 de enero y se dispersará de acuerdo con el siguiente calendario:

* Lunes 5 de enero–A

* Martes 6 de enero–B

* Miércoles 7 y jueves 8 de enero–C

* Viernes 9 de enero–D, E, F

* Lunes 12 y martes 13 de enero–G

* Miércoles 14 de enero–H, I, J, K

* Jueves 15 de enero–L

* Viernes 16 y lunes 19 de enero–M

* Martes 20 de enero–N, Ñ, O

* Miércoles 21 de enero–P, Q

* Jueves 22 y viernes 23 de enero–R

* Lunes 26 de enero–S

* Martes 27 de enero–T, U, V

* Miércoles 28 de enero–W, X, Y, Z

La directora general del programa “La Escuela es Nuestra», Pamela López Ruiz, explicó que para este año este programa tiene un monto asignado de 26 mil mdp para beneficiar a 9.5 millones de estudiantes de 78 mil 923 escuelas, de las que 72 mil 831 son de Educación Básica y 6 mil 92 de Media Superior. Dio a conocer que, de enero a marzo, los Servidores de la Nación visitarán las escuelas para realizar las asambleas, de abril a mayo se hará la entrega de tarjetas y en mayo se realizará el pago correspondiente.

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, refirió que al cierre de 2025 se becó a 13.3 millones de estudiantes, mientras que, en 2026 los beneficiarios incrementarán a 22.8 millones, lo que representa un aumento de 216 por ciento. Además, anunció que habrá una nueva beca de apoyo para uniformes y útiles para educación primaria, se trata de un apoyo único anual de 2 mil 500 pesos por estudiante, será para todos los grados de primero a sexto y las asambleas iniciarán en febrero. También destacó que hoy 5 de enero comienza la entrega de un millón 53 mil 215 tarjetas de la beca Rita Cetina para secundaria y en el marco del Plan Michoacán, en febrero comenzará la entrega de tarjetas de la beca de apoyo a transporte Gertrudis Bocanegra.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, informó que en 2026 el programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiene un presupuesto aprobado de 25 mil 173 mdp, con lo que se otorgará un apoyo económico mensual de 9 mil 582.47 pesos a 500 mil beneficiarios. Anunció que 45 mil jóvenes inician capacitaciones este mes y recibirán su primer pago el 28 de enero, también informó que la próxima convocatoria será el 1 de febrero y habrá 36 mil nuevos espacios.

