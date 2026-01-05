Raúl Jiménez iguala un récord histórico de goleadores en la Premier League

Raúl Jiménez continúa consolidándose como uno de los futbolistas latinoamericanos más influyentes en la historia reciente de la Premier League.

El delantero mexicano volvió a ser decisivo para el Fulham cuando anotó el gol de la victoria en un partido clave del calendario, una acción que no solo definió el resultado, sino que reforzó su estatus como referente ofensivo del equipo londinense.

Este nuevo logro llega en un momento de madurez deportiva para Jiménez, quien ha sabido reinventarse y mantenerse competitivo en una de las ligas más exigentes del mundo, combinando experiencia, inteligencia táctica y eficacia frente al arco.

Un gol que lo acerca a la historia grande de la Premier League

La anotación ante West Ham tuvo un valor simbólico y estadístico especial. Con ese tanto, Raúl Jiménez logró igualar un récord legendario de goles frente al Manchester City en la Premier League, una marca que muy pocos jugadores han alcanzado y que lo coloca en una conversación histórica dentro del fútbol inglés.

Regularidad y vigencia en la élite

A diferencia de otros delanteros que tienen picos de rendimiento, Jiménez se ha caracterizado por una notable constancia. A lo largo de varias temporadas ha demostrado:

Capacidad para adaptarse a distintos sistemas ofensivos. Lectura inteligente de los espacios dentro del área. Aporte no solo en goles, sino también en asistencias y juego asociativo.

Esta regularidad ha sido clave para que los entrenadores sigan confiando en él como pieza central del ataque.

Importancia dentro del proyecto del Fulham

En el Fulham, Jiménez no es solo un goleador, sino un líder. Su presencia en el campo aporta calma en momentos de presión y confianza a un equipo que suele disputar partidos muy ajustados.

El partido West Ham vs. Fulham: paridad total

El duelo disputado el sábado 28 de diciembre fue uno de los encuentros más equilibrados de la jornada en la Premier League. Ambos equipos llegaban con objetivos claros y un nivel futbolístico muy similar.

Expectativas reflejadas en las cuotas

En el mercado de apuestas en KTO, las cuotas mostraban claramente esa igualdad previa al partido:

Victoria de West Ham: 2.60

Victoria de Fulham: 2.60

Empate: 3.35

Estos valores indicaban que no existía un favorito claro, y que el partido podía definirse por detalles mínimos.

Un partido cerrado que se decide por jerarquía

El desarrollo del encuentro confirmó esa lectura. Con pocas ocasiones claras y defensas bien organizadas, el partido se resolvió gracias a la calidad individual de Raúl Jiménez, quien aprovechó una oportunidad y marcó la diferencia.

Una temporada marcada por récords y evolución

El año 2025 ha sido especialmente significativo para el delantero mexicano, quien ha sumado hitos importantes a su carrera en Inglaterra.

Un récord alcanzado en agosto

Meses atrás, Jiménez ya había sido noticia cuando superó en agosto una marca personal que lo posicionó entre los jugadores más efectivos del Fulham en la Premier League.

Ese logro fue una muestra clara de su capacidad para mantenerse en alto nivel pese al paso del tiempo y a la exigencia física del campeonato.

El gol decisivo que confirma su presente

Más recientemente, volvió a ser protagonista con el gol decisivo de Raúl Jiménez en la Premier League, reafirmando que sigue siendo el hombre indicado para aparecer en los momentos clave.

El legado de Raúl Jiménez en el fútbol inglés

Con cada temporada, Raúl Jiménez fortalece su legado como uno de los delanteros latinoamericanos más importantes que han pasado por la Premier League. Sus goles, récords y actuaciones decisivas lo han convertido en un referente tanto para el Fulham como para el fútbol mexicano.

Más allá de las estadísticas, su impacto se refleja en la confianza que genera dentro del equipo y en el respeto que recibe de rivales y aficionados. Todo indica que su historia en Inglaterra aún tiene capítulos importantes por escribirse.