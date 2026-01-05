En Tuxtla, aprehenden a presunto responsable de fraude: FGE

– El ilícito por más de 5 millones de pesos

La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Eredin “N”, como presunto responsable del delito de fraude, cometido en agravio de la empresa “Unión Jami Agua Servicios S.A. de

C.V.”, por hechos ocurridos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el 13 de octubre de 2021.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el inculpado se reunió con el apoderado legal de la empresa y le solicitó un préstamo por la cantidad de 5 millones 200 mil pesos, para realizar inversiones en el rubro de la construcción, y como garantía la hija del indiciado entregó tres cheques firmados; sin embargo, al intentar cobrarlos, el banco los rechazó por falta de fondos.

Posteriormente, el defraudador solicitó más tiempo alegando problemas de salud y mediante engaños persuadió al representante legal de firmar un convenio de reconocimiento de adeudo, pero a la fecha éste no ha sido saldado.

El presunto responsable fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional, quien definirá su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado refrenda su firme compromiso con las y los chiapanecos para garantizar Cero Impunidad.