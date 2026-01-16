Habitantes de Suchiate Denuncian Contaminación del Río y Responsabilizan al Presidente Municipal

• Residuos domésticos y comerciales sean arrojados de manera irregular a lo largo del afluente; señalan.

Suchiate, 16 de enero de 2026.– Habitantes y comerciantes que viven en las márgenes del río Suchiate denunciaron la grave contaminación y la existencia de tiraderos clandestinos de basura en las orillas de este afluente, situación que, aseguran, se ha agravado ante la falta de atención por parte de las autoridades municipales encabezadas por el edil, Elmer De Jesús Vázquez Gallardo.

De acuerdo con los denunciantes, el problema principal radica en la deficiente recolección de desechos sólidos, lo que ha provocado que residuos domésticos y comerciales sean arrojados de manera irregular a lo largo del río. Señalaron que esta omisión ha convertido diversas zonas en focos de contaminación permanente.

Aunado a ello, los afectados indicaron que el río Suchiate también recibe descargas de aguas residuales sin tratamiento, lo que ha deteriorado de manera significativa la calidad del agua, registrándose altos niveles de contaminación que impactan negativamente tanto al ecosistema como a la salud de las personas que habitan en la zona.

Los habitantes responsabilizaron directamente al presidente municipal de Suchiate, Elmer de Jesús Vázquez Gallardo, a quien acusaron de no implementar acciones efectivas para atender la problemática ambiental, pese a las reiteradas quejas y llamados realizados por la población.

Indicaron que la contaminación del río representa un riesgo latente para la flora y fauna, así como para las actividades económicas que dependen del afluente, especialmente el comercio local. Por ello, exigieron a la administración municipal asumir su responsabilidad y poner en marcha medidas urgentes de saneamiento, control de residuos y tratamiento de aguas residuales.

Finalmente, advirtieron que, de no obtener respuesta, continuarán denunciando públicamente la situación hasta que se garantice la protección del río Suchiate y la salud de las comunidades que dependen de él. EL ORBE/ Mesa de Redacción.