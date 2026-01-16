Falta de Envío de Remesas a la Región Afecta Economía; Queda Varada Población Migrante con Menos Recursos

Empresarios Destacan que Extranjeros con Mayor Poder Adquisitivo han Abandonado La Ciudad

Los Migrantes que Quedaron se Emplean en la Informalidad o Trabajos Poco Remunerados.

Esperan que Haya un Repunte en la Economía a Finales del Mes de Enero

*EL SECTOR COMERCIAL AFIRMA QUE HAN DISMINUIDO ALREDEDOR DEL 80% DE LAS VENTAS, PRINCIPALMENTE EN EL ÁREA DE TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS NO ESENCIALES.

Tapachula, Chiapas; 15 de Enero de 2026.- La economía de Tapachula atraviesa uno de sus inicios de año más complicados, luego de que el comercio establecido registrara una caída superior al 80 por ciento en las ventas dirigidas a la población migrante.

La falta de remesas y la salida de grupos con mayor poder adquisitivo han impactado de manera directa al sector.



Empresarios locales atribuyen esta contracción económica al cambio en el perfil de la población migrante que permanece en la Ciudad.A diferencia de años anteriores, cuando el flujo de recursos provenientes del extranjero sostenía la actividad comercial, actualmente predominan personas que dependen de empleos informales y de ingresos generados dentro del propio municipio.José Elmer Aquiáhuatl Herrera, presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos y Propietarios de Inmuebles de Tapachula (ACEPITAP), señaló que el panorama es radicalmente distinto al observado en 2023, cuando la llegada atípica de capital externo permitió mantener a flote la economía local.“Los migrantes con mayores recursos o con documentación ya continuaron su camino hacia otros Estados. Quienes permanecen en Tapachula lo hacen sin remesas y sobreviven con trabajos locales”, explicó.Este nuevo contexto ha modificado los hábitos de consumo. El gasto se limita ahora a lo indispensable, ya que los ingresos en pesos, obtenidos en empleos informales o temporales, no permiten compras adicionales. Sectores como tecnología, servicios no esenciales y artículos de moda han sido los más afectados.A esta situación se suma la llamada “Cuesta de Enero”, que este año ha golpeado con mayor fuerza tanto a la población local como a la migrante.El poco movimiento comercial se concentra en la canasta básica, ropa económica y calzado de bajo costo.Aunque los comerciantes confían en una ligera recuperación tras la primera quincena del mes, reconocen que difícilmente se alcanzarán los niveles de años anteriores mientras no se reactive el flujo de recursos externos que, anteriormente, dinamizaba el consumo en la frontera sur. EL ORBE/Nelson Bautista