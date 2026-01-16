Invitan a la ciudadanía a cumplir en tiempo con el pago del impuesto predial ejercicio fiscal 2026.

El Ayuntamiento de Tapachula a través de la Tesorería Municipal, invita a la ciudadanía a cumplir en tiempo con el pago del impuesto predial ejercicio fiscal 2026, y aprovechar los descuentos vigentes durante los primeros meses del año.

📌 Enero: 17% de descuento.

📌 Febrero: 12% de descuento.

También se mantienen beneficios especiales para personas mayores de 60 años, pensionados, jubilados y personas con discapacidad, de acuerdo con la normatividad vigente.

Recuerda que el pago puntual del predial contribuye al fortalecimiento de los servicios públicos y al desarrollo de una ciudad con mejores obras y mayor bienestar para todos.

