Invitan a la ciudadanía a cumplir en tiempo con el pago del impuesto predial ejercicio fiscal 2026.

El Ayuntamiento de Tapachula a través de la Tesorería Municipal, invita a la ciudadanía a cumplir en tiempo con el pago del impuesto predial ejercicio fiscal 2026, y aprovechar los descuentos vigentes durante los primeros meses del año.
📌 Enero: 17% de descuento.
📌 Febrero: 12% de descuento.
Recuerda que el pago puntual del predial contribuye al fortalecimiento de los servicios públicos y al desarrollo de una ciudad con mejores obras y mayor bienestar para todos.
#TesoreríaMunicipal
#VoluntadParaTransformar